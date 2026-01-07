Cdp, al via la rinegoziazione dei mutui 2026: oltre 5.500 enti locali coinvolti
Nei prossimi mesi saranno comunicati i termini del periodo di adesione e sarà messo a disposizione di ciascun ente l’elenco dei prestiti concedibili
Prenderà avvio nei primi mesi del 2026 la nuova operazione di rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti, alla quale potranno aderire circa due terzi degli enti locali. L’iniziativa consentirà di rimodulare il profilo di rimborso di un bacino potenziale di circa 115mila prestiti, per un debito residuo complessivo pari a 21,7 miliardi di euro. I potenziali beneficiari sono oltre 5.500 enti locali, tra Comuni, Province e Città metropolitane.
La circolare n. 1310/2025 dell’Istituto definisce...