Censimento del personale degli enti locali, nella maggior parte rispettato l’equilibrio di bilancio

Una leggera diminuzione - a causa dei pensionamenti - del personale a tempo indeterminato in servizio, sceso a 358.246 unità rispetto alle 358.931 censite alla fine del 2021. In diminuzione (-5,4%) risultano anche i contratti di collaborazione di natura autonoma. Si registra, invece, un aumento del personale a tempo determinato (0,4%) e delle unità di personale dirigenziale in servizio (2,6%) In questa fascia professionale emerge una prevalenza di uomini (n. 2.677) rispetto alle donne (n. 1.504). ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi