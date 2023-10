Certificazione Covid-19, al via le sanzioni agli enti inadempimenti nell’ultimo anno di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Le somme saranno recuperate in tre annualità (2024-2027) mediante riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio

Quantificate, per 137 Comuni e 22 Unioni Montane, le sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid-19 per l’anno 2022.

Con decreto 16 ottobre 2021, pubblicato sul sito della Finanza Locale del ministero dell’Interno, è stata pubblicata, per ogni ente, la sanzione del taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale spalmata in tre annualità, a decorrere dall’anno 2024. La riduzione è in funzione dei tempi di ritardo dell’invio della certificazione e varia dall’80, 90 e 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite dall’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

Nello specifico, 82 Comuni e 7 le Unioni di Comuni, avendo trasmesso la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023, ma entro i trenta giorni successivi, subiranno la sanzione nella misura dell’80 per cento. Il taglio delle risorse varia dai 204,79 euro dell’Unione Montana del Baldo/Garda ai 125.301,10 euro del Comune di Orosei.

La penalità del 90% è stata applicata a 8 Comuni e 4 Unioni montane che hanno effettuato l’adempimento oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, ma entro il sessantesimo (30 luglio 2023). L’importo minimo della decurtazione è 1.315,17 al Comune di Guardia Perticara, mentre il più alto di 338.632.71 è al Comune di Travi nel Lazio.

Sanzione piena a 47 Comuni e 11 Unioni che sono risultati totalmente inadempienti non avendo inviato la certificazione (o avendolo effettuato oltre il termine dei 31 luglio). I tagli variano da 215,77 euro all’Unione di Comuni delle Terre Astiane a 250.117,76 del Comune di Casalattico.

Le somme saranno recuperate in tre annualità (2024-2027) mediante riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, secondo gli importi indicati negli elenchi allegati al Decreto.

Dal punto di vista contabile gli enti dovranno iscrivere fra le spese di ciascuna annualità l’importo da restituire, iniziando già dal bilancio di previsione in corso di chiusura per il 2024-2026. Durante l’esercizio 2024 dovrà poi essere emesso il mandato di pagamento che sarà quietanzato, in entrata, con l’emissione dell’ordinativo di incasso sul capitolo delle risorse statali. Lo Stato verserà infatti un importo già decurtato della sanzione, che sarà “coperto” con il giro contabile della penaltà iscritta in spesa, al fine dell’integrale riscossione delle spettanze.

Si ricorda, infine, che per gli anni 2020 e 2021, il milleproroghe 2023 (articolo 1, comma 22-ter del Dl 198/2022) ha previsto la disapplicazione delle sanzioni agli enti locali inadempienti che hanno provveduto a trasmettere la certificazione entro la nuova finestra del 15 marzo 2023.