Certificazione Covid, via libera alla variazione del responsabile finanziario per adeguare il rendiconto 2022 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Emendamento approvato dalle commissioni della Camera in fase di discussione della legge di conversione del decreto legge 51/2023









Arriva anche per l'anno 2022, il terzo consecutivo, l'assegnazione al responsabile finanziario della competenza a variare gli allegati al rendiconto per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid. L'emendamento, approvato dalle commissioni della Camera in fase di discussione della legge di conversione del decreto legge 51/2023, era atteso dai responsabili finanziari.

La norma approvata, analoga a quella vigente per i due anni addietro, stabilisce che è di competenza del responsabile del ...