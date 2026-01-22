Certificazione unica 2026, graduatorie e domande di concorso, incentivi tecnici

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Certificazione Unica 2026: approvati modelli, istruzioni e specifiche tecniche

Via libera ai modelli della Certificazione Unica per il 2026, riferita ai redditi 2025, con le relative istruzioni operative e le specifiche per l’invio telematico. Il provvedimento definisce in modo unitario il perimetro documentale necessario ai sostituti d’imposta, includendo il frontespizio per la trasmissione e il quadro CT per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’assistenza fiscale.

L’approvazione consente agli enti e ai datori di lavoro di avviare per tempo le attività di adeguamento dei sistemi informativi e di verifica dei flussi, in vista delle consuete scadenze di fine inverno. Centrale, come di consueto, il coordinamento tra dati fiscali e contributivi, nonché l’attenzione alla corretta esposizione delle informazioni relative al lavoro dipendente e assimilato.

È quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 15 gennaio 2026, protocollo n. 15707/2026, che approva la Certificazione Unica “CU 2026” e le relative istruzioni.

Testo e allegati sono disponibili al seguente link.

Graduatorie di altri enti

Il Tar Campania-Napoli, sezione VII, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 168, è tornata a chiarire i confini entro cui le amministrazioni possono utilizzare graduatorie concorsuali formate da altri enti. La scelta di avvalersi di una graduatoria esterna ha natura discrezionale e, come tale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa, a partire dall’articolo 97 della Costituzione.

Le norme che consentono lo scorrimento di graduatorie di altri enti – in particolare l’articolo 9, comma 1, della legge n. 3/2003 e l’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003 – non introducono automatismi, ma devono essere lette in coerenza con la funzione propria del concorso pubblico, finalizzata alla selezione dei candidati più meritevoli in condizioni di parità.

La sentenza ha considerato legittima la previsione regolamentare che individua criteri quali la vicinanza geografica dell’ente titolare della graduatoria e l’analoga entità demografica, anche se utilizzati in modo alternativo o combinato. In assenza di un ordine preferenziale imposto dal regolamento, l’amministrazione conserva un ampio margine di scelta, purché esercitato in modo coerente e motivato.

Niente “travaso” automatico di documenti nelle domande di concorso

Anche in presenza di più procedure concorsuali bandite contestualmente, ciascuna selezione conserva una propria autonomia procedimentale. L’amministrazione non può colmare carenze documentali attingendo agli atti presentati dal candidato in un’altra procedura, soprattutto quando si tratta di documenti sostanziali per i quali non è ammesso il soccorso istruttorio.

La domanda di partecipazione ha natura personale e produce effetti solo all’interno del procedimento per il quale è presentata. Ne deriva che ogni concorso richiede una specifica assunzione di responsabilità da parte del candidato e una documentazione completa riferita a quella singola procedura.

È quanto affermato dal Tar Sicilia-Catania, sezione II, con la sentenza 31 dicembre 2025, n. 3801, che ha ribadito l’inammissibilità di qualsiasi forma di trasmissione automatica dei dati da un concorso all’altro, anche quando le procedure risultino tra loro collegate o temporalmente coincidenti.

Incentivi tecnici: possibile individuare i beneficiari anche dopo l’avvio della gara

La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 222/2025/PAR dell’11 dicembre 2025, ha chiarito che l’individuazione formale dei dipendenti beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche (articolo 45 del Dlgs 36/2023) può avvenire anche in un momento successivo all’avvio della procedura di affidamento.

Pur riconoscendo che la designazione preventiva dei componenti del gruppo di lavoro risponde meglio alla ratio incentivante – in termini di trasparenza, rotazione e miglioramento delle prestazioni – la Corte ammette un’individuazione tardiva, purché sia rispettato il principio del raggiungimento dello scopo e sia verificato l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche.

La norma, infatti, non impone una scansione temporale rigida. Ciò che rileva, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, è la corrispondenza tra attività svolte, criteri di riparto definiti dalla contrattazione collettiva e qualità delle prestazioni rese. Resta comunque ferma la necessità di rispettare le regole interne sulla rotazione degli incarichi, ove previste, anche in assenza di una individuazione preventiva dei beneficiari.