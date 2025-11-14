Cessione di ramo d’azienda con appalto incluso, chi acquista responsabile anche del passato
Il cessionario risponde verso la stazione appaltante anche delle obbligazioni pregresse e degli inadempimenti
La cessione di un ramo d’azienda comprendente un contratto di appalto determina il subentro del cessionario nella medesima posizione contrattuale del cedente, con piena assunzione di diritti e obblighi, anche in relazione a debiti e penali maturate anteriormente alla cessione. L’assenso della stazione appaltante al subentro del nuovo soggetto ha valore meramente ricognitivo e limitato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità tecnica, economica e morale del cessionario, senza...