Appalti

Cessione di ramo d’azienda con appalto incluso, chi acquista responsabile anche del passato

Il cessionario risponde verso la stazione appaltante anche delle obbligazioni pregresse e degli inadempimenti

di Filippo Bongiovanni

La cessione di un ramo d’azienda comprendente un contratto di appalto determina il subentro del cessionario nella medesima posizione contrattuale del cedente, con piena assunzione di diritti e obblighi, anche in relazione a debiti e penali maturate anteriormente alla cessione. L’assenso della stazione appaltante al subentro del nuovo soggetto ha valore meramente ricognitivo e limitato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità tecnica, economica e morale del cessionario, senza...

Gli ultimi contenuti di Appalti