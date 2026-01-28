Cittadinanza, non si può provare la residenza con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica
Il Tar Toscana ha confermato il provvedimento con cui la Prefettura di Prato aveva respinto la richiesta di un cittadino extracomunitario dichiarato irreperibile per circa due anni nell’arco decennale di residenza in Italia
La prova che lo straniero risiede legalmente da almeno dieci anni in Italia non può essere fornita con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 1, comma 2, del Dpr 572/1993 secondo cui «ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri ...
Correlati
Toscana