Ciclone Herry, in Sicilia le imprese avviano il censimento dei danni
Le associazioni territoriali raccolgono le segnalazioni mentre la Regione annuncia i primi aiuti, con contributi a fondo perduto per ricostruire le strutture turistiche danneggiate
Mentre il governo stanzia le prime risorse per fronteggiare le conseguenze delle varie recenti calamità che hanno colpito le regioni del Mezzogiorno, in Sicilia il sistema associativo dell’industria e delle costrizioni, d’intesa con l’amministrazione regionale, fa partire un censimento dei danni per circoscrivere e quantificare le conseguenze materiali in particolare del ciclone Harry che il 21 gennaio ha colpito alcune aree della regione, oltre a innescare la frana che sta erodendo parte dell’abitato...