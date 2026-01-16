Cila Superbonus, illegittimo fermare i lavori perché manca lo stato legittimo

Il proprietario di un immobile residenziale degli anni Trenta nel comune di Messina ha presentato una Cila superbonus per effettuare interventi (finanziati appunto con lo sgravio del 110%) di miglioramento sismico, efficientamento energetico e sostituzione del tetto in amianto. Successivamente il Comune ha emesso un provvedimento per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia, adducendo, tra le altre cose, la mancata attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

L’interessato ha impugnato ...