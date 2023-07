Cimolai, arriva il soccorso di Sace: ok al riscadenziamento del debito di R.I.T.

L'impresa in concordato preventivo ha ricevuto il preliminare supporto da parte della società del Mef









Arriva un primo ok, chiave, per Cimolai. La società ha ricevuto, a valle del deposito dell'integrazione della propria proposta di concordato preventivo, il preliminare supporto di Sace sulle modalità di riscadenzamento del debito proposte dall'azienda stessa presso il Tribunale di Trieste.«Tale possibilità rappresenterebbe per Cimolai un passo significativo per supportare il perseguimento degli obiettivi del proprio Piano Industriale, nell'ambito della procedura concordataria in corso, nel caso di...