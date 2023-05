Cinque articoli sull'esclusione dalle gare: qui il nuovo codice fallisce l'obiettivo di semplificare di Roberto Mangani

Il Dlgs 36/2023 affronta il tema in modo più sistematico, ma entrando più nel dettaglio si apre al rischio di maggiore conflittualità soprattutto nel primo periodo di applicazione









La disciplina delle cause di esclusione viene rivista in maniera significativa dal Dlgs 36/23. È molto più articolata e complessa rispetto al Dlgs 50/2016, come risulta evidente anche dal semplice raffronto del numero degli articoli che la contengono: il solo articolo 80 nel vecchio regime, a fronte di ben cinque articoli - dal 94 al 98 – nel nuovo Codice.

L'intento del legislatore appare evidente: intervenire in maniera circostanziata su una materia che ha dato luogo a molti problemi interpretativi...