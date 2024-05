Cloud nazionale, 280 milioni per spingere le Pa ancora ferme

Amministrazioni che arrancano nel confezionare il progetto tecnico. Amministrazioni recalcitranti perché difendono il perimetro delle soluzioni già sviluppate in house. Altre ancora a metà del guado e che per qualche mese ancora dovranno appoggiarsi alla centrale acquisti della Consip. Il processo di migrazione dei dati in cloud verso il Polo strategico nazionale (Psn) marcia tra annunci rassicuranti (le 230 Pa che hanno iniziato il percorso, dato diffuso nei giorni scorsi dal Dipartimento per la...

