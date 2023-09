Cloud Pa, iniziano i corsi di formazione Agid per i dipendenti pubblici di Daniela Casciola

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è organizzata dall'Agenzia in collaborazione con il Politecnico di Milano









Al via i percorsi formativi, fruibili a distanza sia in diretta streaming che on demand, sono rivolti al personale delle Pa e sono stati realizzati da Agid nell'ambito delle attività del progetto Pon Governance 2014-2020 «Razionalizzazione delle infrastrutture ICT e migrazione al Cloud» in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il programma formativo terminerà il 31 ottobre ed è suddiviso in 5 percorsi didattici:

a. Introduzione al cloud computing;

b. Il contesto di implementazione del cloud;...