Codice appalti, arriva il disciplinare-tipo per la progettazione di M.Fr.

Il 27 giugno l'Oice presenta la sua proposta rivolta alle stazioni appaltanti. Lupoi: vogliamo accompagnare l'entrata in vigore del codice senza rallentamenti della domanda pubblica









L'obiettivo dichiarato, come spiega il presidente dell'Oice Giorgio Lupoi, è «accompagnare l'entrata in vigore delle nuove regole per evitare rallentamenti della domanda pubblica». Stiamo parlando del disciplinare-tipo per gli affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura a cura dell'associazione delle società di ingegneria, ovviamente in linea con il Dlgs 36/2023, operativamente in vigore dal 1° luglio prossimo. Il documento sarà illustrato martedì 27 giugno alle ore 15:00 in un webinar ...