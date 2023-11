Il Mit tira il freno sul correttivo appalti, modifiche al codice rinviate al 2024 di F. La.

Lo ha annunciato Elena Griglio, che guida il legislativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti









Il Codice degli appalti resterà così com’è uscito dalla penna del Consiglio di Stato ancora per un pezzo. Il correttivo atteso da imprese e stazioni appaltanti per la fine dell’anno slitterà «entro la fine del 2024» . Lo ha annunciato Elena Griglio, che guida il legislativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel corso del convegno dell’Ance “Opere pubbliche per la crescita. Dal Codice degli appalti ai ritorno del Patto di stabilità”. La dirigente che tiene le fila della riforma inserita...