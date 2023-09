Codice appalti, su manodopera e sicurezza costi da indicare nell'offerta di Luigi Caiazza

Esclusi dai bandi operatori che hanno commesso gravi violazioni contributive. In fase esecutiva vigilanza affidata al responsabile unico del procedimento









Anche il nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con Dlgs 36/2023 e relativo a bandi pubblicati dopo il 1° luglio scorso, pone come condizione per l'aggiudicazione dell'appalto e per la sua corretta esecuzione la scrupolosa osservanza delle norme di tutela del lavoro con specifici richiami alla salute e sicurezza, al trattamento economico ed alla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori.In merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo codice già dalla fase di fattibilità e ...