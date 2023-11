Coesione, dal 30 novembre le candidature per le nuove assunzioni negli enti territoriali del Sud di Daniela Casciola

L’avviso è rivolto ai Comuni, alle Unioni di comuni e alle Città Metropolitane delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e nella sezione dedicata agli avvisi sul sito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione l’avviso di manifestazione d’interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione.

L’assunzione di personale rappresenta il principale intervento del Programma Nazionale Capacità...