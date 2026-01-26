Colpa grave, assicurazione obbligatoria anche nelle società in house
La riforma impone la copertura a tutti i soggetti alla giurisdizione contabile
La riforma della Corte dei conti impone che «chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave» (il nuovo articolo 1, comma 4-bis della legge 20/1994).
Se per le Pa il quadro è sufficientemente chiaro, con la conseguente...
