Commissari ambientali senza rimborsi da gennaio

Lavorano molto. Lavorano gratis. Anzi, ci perdono. Perché da gennaio non è arrivato un euro per coprire nemmeno i rimborsi spese per i sopralluoghi, opportuni se non necessari. Ma le proverbiali nozze con i fichi secchi vengono male. E rischiano di tradursi in una perdita economica per lo Stato che pure si mostra tanto sparagnino.

La questione riguarda le commissioni, oltre alla commissione Via Vas, la commissione Pnrr-Pniec. Quella, per intendersi, che deve dare le «valutazioni d’impatto ambientale...