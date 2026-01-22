Commissari di Polizia, no all’abbassamento a 30 anni del limite per l’accesso al concorso
Incide negativamente sul principio di massima partecipazione, senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità
Il limite massimo di 30 anni per l’accesso al concorso per commissario della Polizia di Stato è illegittimo. Lo ha deciso la quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 397/2026, dopo un lungo e articolato iter giudiziario, che ha visto anche l’intervento della Corte di Giustizia Ue.
In seguito al ricorso proposto...