Commissario al Giubileo, poteri anche per i lavori della metro A e B di Roma









Il consiglio dei ministri ha approvato la norma sulla metropolitana di Roma che estende i poteri del commissario straordinario alla realizzazione di tutti gli interventi su linee metropolitane connessi al Giubileo 2025. I poteri, prima previsti solo per la linea C, saranno estesi anche alla A e B. È una norma del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che il ministro Matteo Salvini ha voluto concretizzare anche per rispondere a una specifica richiesta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sempre...