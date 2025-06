Commissioni: i compensi al docente in pensione rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente

Con la risposta a interpello n. 154/2025, l’agenzia delle Entrate è intervenuta sulla qualificazione fiscale dei compensi corrisposti a un docente universitario in quiescenza, nominato presidente di una commissione d’esame per concorsi pubblici banditi da un’Autorità indipendente. Le conclusioni possono essere utili a un inquadramento della questione per tutte le amministrazioni pubbliche.

L’istante aveva sottoposto all’Agenzia il caso di un professore universitario, già ordinario in ambito scientifico...