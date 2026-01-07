Compensi ai commissari interni dei concorsi: è trattamento accessorio soggetto a limite

I compensi spettanti ai dipendenti interni che svolgono il ruolo di presidente, componente o segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici rientrano nel trattamento accessorio e concorrono al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. È quanto chiarisce la deliberazione n. 171/2025/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, intervenendo su un tema che negli ultimi anni ha generato prassi non sempre allineate tra gli enti locali...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi