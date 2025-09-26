Compenso ai revisori degli enti locali, con eventuale maggiorazione, va stabilito nella delibera di nomina
Lo ha chiarito il ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni Territoriali, in risposta a un quesito posto da un segretario provinciale
Il ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento Affari Interni Territoriali (Dait) con il parere 18 agosto 2025, in risposta a un quesito posto da un segretario provinciale, ha affermato che, secondo quanto prevede l’articolo 241, comma 7, del Dlgs 267/2000, sia il compenso che si intende attribuire, e da determinare in relazione alla classe demografica dell’ente, che l’eventuale maggiorazione, parametrata sulle spese di funzionamento e di investimento dello stesso, vanno stabiliti e indicati ...
La fase pilota della riforma accrual: una corsa in salita su doppio binario
di Andreas Grobner (*) –Rubrica a cura di Ancrel