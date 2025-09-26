Compenso ai revisori degli enti locali, con eventuale maggiorazione, va stabilito nella delibera di nomina

Il ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento Affari Interni Territoriali (Dait) con il parere 18 agosto 2025, in risposta a un quesito posto da un segretario provinciale, ha affermato che, secondo quanto prevede l’articolo 241, comma 7, del Dlgs 267/2000, sia il compenso che si intende attribuire, e da determinare in relazione alla classe demografica dell’ente, che l’eventuale maggiorazione, parametrata sulle spese di funzionamento e di investimento dello stesso, vanno stabiliti e indicati ...

