Componenti del Cug, concorsi e permessi «legge 104» di Gianluca Bertagna









La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Designazione dei componenti del Cug

La sentenza del Tar Molise, sezione I, 14 aprile 2023 n. 115 ha ricordato che la direttiva 2/2019, paragrafo 3.6, subordina la designazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e, pertanto, anche del soggetto designato a ricoprire il ruolo di Presidente, al possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza ed ha espressamente stabilito che tra i soggetti aventi titolo venga espletata una "procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'Amministrazione". Non si tratta di un vero e proprio concorso bensì di una procedura di natura comparativa che, quantomeno, presuppone un giudizio di coerenza del curriculum vitae del candidato rispetto all'attività che questi dovrà disimpegnare in seno all'organo di garanzia; pertanto, deve esserci una valutazione comparativa tra gli aspiranti. Da ciò discende che la scelta dell'amministrazione non può essere di natura "fiduciaria"; occorre, invece, un'adeguata motivazione del giudizio di prevalenza/preferenza a favore del candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto di cui trattasi a preferenza degli altri aspiranti; in assenza gli atti sono illegittimi.

Mancata dichiarazione dei precedenti penali per partecipare al concorso

Quando l'amministrazione richieda, nel bando di concorso e quale requisito di ammissione alla procedura, l'indicazione di qualsiasi tipo di precedente penale e il candidato ometta di dichiarane uno a proprio carico, ancorché successivamente beneficiario della riabilitazione, è legittimo il provvedimento di esclusione disposto dall'ente. Si è così pronunciato il Tar Lazio-Roma, sezione V, nella sentenza 16 marzo 2023 n. 4634, in una procedura indetta dall'Inps e dove, dalle regole del concorso, emergeva che il candidato doveva dichiarare (all'atto di presentazione della domanda) di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato e che l'amministrazione si riservava di valutare la compatibilità delle predette condanne con il rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che la mendace dichiarazione in merito all'insussistenza di condanne penali comportava – in ogni caso – comporta la caducazione dal beneficio conseguente al provvedimento emanato.

Permessi ex legge 104/1992 anche per esigenze personali

Non c'è alcun abuso del diritto ai permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 quando un lavoratore, durante il godimento degli stessi, si faccia carico dell'attività di assistenza - in modo tale da soddisfare in via preminente le esigenze e i bisogni dei congiunti con handicap - anche senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari. Al lavoratore, in occasione della fruizione del beneficio di legge, non viene imposto un sacrificio completo delle proprie esigenze personali e familiari. Ciò che rileva, piuttosto, è che sia fatto salvo l'utilizzo del tempo sottratto all'obbligo di prestazione lavorativa ai fini della soddisfazione delle esigenze della persona disabile. Non vi è, pertanto, la necessità di una esatta coincidenza temporale tra la fruizione del permesso e le attività di assistenza, cioè una esatta concomitanza di queste ultime con l'orario lavorativo, ma rileva piuttosto che il permesso sia fruito dal lavoratore in modo funzionale rispetto alle necessità e alle diverse incombenze che caratterizzano tali attività in favore del soggetto disabile. È quanto stabilito dall'ordinanza n. 7306/2023 della Corte di cassazione, Sezione Lavoro.

Bando di concorso approvato dalla giunta comunale e poi dal dirigente

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 14 aprile 2023, n. 3817 ha concluso che un bando di concorso/selezione approvato illegittimamente (per vizio di incompetenza) dalla giunta comunale ma, poi, fatto proprio a tutti gli effetti dal competente dirigente (preposto alla gestione del personale), con esplicita assunzione della sua paternità e che abbia anche dato corso all'intera procedura concorsuale, sostanzialmente convalida l'atto originario e gli esiti del procedimento sono validi. Il caso riguarda una giunta comunale neo-eletta che aveva revocato un bando di selezione ex articolo 110 del Tuel approvato dal precedente organo esecutivo in carica, con parere negativo del dirigente delle risorse umane che, a sua volta, faceva "propria" l'adozione dell'originario avviso di selezione e dava piena attuazione.