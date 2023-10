Comune inadempiente sul collaudo, il giudice condanna Roma (dopo anni) sui piani di zona di Mauro Salerno

L’amministrazione condannata a prendere in consegna le opere di urbanizzazione del piano B39 di Ponte Galeria terminate nel 2010

Un punto fermo su una vicenda che si trascina da anni tra le difficoltà di migliaia di famiglie, costrette a fare i conti con servizi a metà, se non inesistenti, anche per colpa della burocrazia. Arriva una prima parola certa sui «piani di zona» di Roma, quartieri di edilizia popolare realizzati su aree private attraverso i cosiddetti «Peep», grazie alla sentenza del Tribunale di Roma nella causa sull’intervento di Ponte Galeria.

Al centro della questione c’è il contrasto che oppone da anni il Consozio Ponte Galeria assieme alle imprese e dall’altra parte il Comune di Roma che non ha mai provveduto a collaudare le opere realizzate, lasciando nel guado gli abitanti dell’area e le imprese che hanno realizzato le opere. La vicenda va avanti dal 2010 anno in cui è stato terminato il secondo stralcio esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di zona B39 Ponte Galeria ancora non collaudate. E mai prese in carico dal Comune di Roma.

Con la sentenza pubblicata il 24 ottobre, la seconda sezione civile del tribunale di Roma ha dato ragione al consorzio e alle imprese che hanno realizzato tra il 2006 e il 2010 le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di concessione. A qual punto il Comune avrebbe dovuto aver già nominato una commissione per il collaudo delle opere e poi trascorsi i due anni di manutenzione a carico del consorzio (dunque dal 2012) avrebbe dovuto prendere in consegna gli interventi.

Nulla di tutto questo è però mai accaduto. E a nulla è servita al Comune l’obieizione secondo la quale le opere di urbanizzazione, costante quadi 3,5 milioni di euro, non sarebbero state completate a dovere. COntestazioni respinte dal giudice perché, come si legge nella sentenza, «oltre ad essere del tutto marginali rispetto al complesso delle ingenti opere realizzate, non sono dimostrate, ed, anzi, sono smentite dalla dichiarazione di regolare esecuzione del 14.2.2014 a firma del direttore dei lavori, il quale, in relazione lavori di cui al secondo stralcio esecutivo, vale a dire in relazione ai lavori di cui è controversia, attesta che le “Opere di Urbanizzazione Primaria di 2° Stralcio Esecutivo sono realizzate». A questo punto il giudice ricorda che «scaduti in termini contrattuali da un lato è condotta comunque contraria a buona fede come regola oggettiva nei rapporti contrattuali non assumere da parte dell’amministrazione alcuna determinazione, anche negativa in ordine al collaudo, e, per altro aspetto, comunque grava sul committente l onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa». Prova che invece il giudice considera «del tutto assente».

Di qui la decisione di condannare il Comune di Roma per inadempimento accertando il collaudo come avvenuto nel 2012, «per decorso del termine biennale». Tutte le opere sono dunque da ritenere come consegnate all’amministrazione a partire dall’8 novembre 2013 (al termine dell’anno di custodia e manutenzione in carico al consorzio), data a partire dalla quale gli obblighi di custodia e manutenzione sono da considerarsi trasferiti all’amministrazione, «così come Roma capitale deve procedere alla voltura delel utenze elettriche». Accolte anche le domande di risarcimento avanzate dal consorzio in relazione alle spese per le utenze elettriche per 32.606,36 euro e il danno per il mancato collaudo valutato in altri 32.600 euro.