Comune di Milano e Invimit verso un nuovo fondo casa

Una nuova società a cui trasferire la proprietà dell’edilizia popolare milanese. È il progetto a cui hanno dato avvio il Comune di Milano e Invimit, la società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze. All’interno del nuovo fondo, che sarà partecipato da Comune e Invimit con quote ancora da stabilire (probabilmente Palazzo Marino rimarrà in maggioranza), confluiranno le casi popolari di Milano, ora di proprietà del solo Comune. In tutto Milano possiede 28mila case (di cui 22...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi