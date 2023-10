Accertamento Imu, Comune onerato della prova in appello di Massimo Romeo

L’obbligo scatta nonostante il primo grado sia iniziato prima della nuova norma









La nuova disposizione sull’onere della prova, introdotta dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546/1992, ha natura procedimentale e, pertanto, è applicabile anche per la prima volta nel giudizio di appello. Sulla base di questo principio, la Corte tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 2706/2023 del 12 settembre, ha annullato un avviso di accertamento Imu per non avere il Comune prodotto in giudizio valide prove a conforto della pretesa tributaria.

I giudici d’appello hanno affermato a chiare lettere come mancasse la prova, di cui era onerato il Comune impositore secondo il nuovo comma 5-bis, il quale obbliga l’amministrazione a fornirla in giudizio al fine di dimostrare concretamente la sussistenza di validi presupposti posti a base della pretesa impositiva, manifestata con l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

La Corte ha ricordato che «il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni».

I giudici hanno considerato applicabile al caso specifico la nuova norma nonostante il giudizio di primo grado fosse stato incardinato prima della sua entrata in vigore, ciò tenendo conto della natura procedimentale della stessa che, in carenza di valide prove da parte dell’ente impositore, ha condotto la Corte al rigetto dei motivi di ricorso.