Comuni, assegnati 36 milioni per finanziare impianti di videosorveglianza di M.Fr.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha firmato il Dm con la graduatoria dei 478 progetti approvati









Il ministero dell'Interno informa che il ministro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che approva la graduatoria dei progetti proposti dai comuni per rafforzare la sicurezza urbana attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza. La graduatoria, relativa ai fondi messi in palio nel 2022, elenca 478 progetti finanziati (su circa duemila richieste) con un contributo di 36 milioni di euro in totale. «La videosorveglianza - ha commentato il ministro - rappresenta uno strumento di grande...