Comuni, contraddittorio da limitare a questioni estimative e agevolazioni

Dal 18 gennaio è entrata in vigore la riforma dello Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023), destinata a cambiare le procedure degli uffici tributi comunali e dei concessionari. Tra le novità più rilevanti si segnala l’obbligo di instaurare con il contribuente un contraddittorio, prima di emettere l’atto impositivo. In concreto gli uffici dovranno inviare ai contribuenti uno schema dell’accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire controdeduzioni o per estrarre copia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi