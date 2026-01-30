Comuni, illegittimo cumulare i ruoli di comandante dei vigili e capo dell’avvocatura
Anac: il conferimento incrociato viola i principi di imparzialità e prevenzione dei conflitti. Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato
Il Comandante della Polizia locale non può ricoprire anche l’incarico di avvocato dell’ufficio legale e contenzioso del Comune. Allo stesso modo, un dirigente amministrativo o dell’avvocatura non può assumere il ruolo di comandante dei vigili urbani. A chiarirlo è l’Anac con un parere approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenendo su richiesta di un sindaco di un Comune del Sud Italia.
Il quesito nasceva dall’intenzione dell’ente di affidare l’incarico di avvocato comunale ...
