Comuni, niente incarico direttivo al dipendente condannato in primo grado di Mau.S.

Anac: non può essere nominato dirigente chi ha svolto incarichi legali continuativi per il Comune

Lo chiarisce l'Anac rispondendo alla richiesta di parere avanzata da un ente locale del Lazio









Un condannato in primo grado per i reati di abuso d'ufficio e falsità ideologica non può ricoprire l'incarico di istruttore direttivo contabile del Comune, anche se la pena è stata sospesa. Lo stabilisce l'Anac nell'atto del presidente del 4 aprile 2023 approvato in seguito alla richiesta di parere di un comune laziale.

La norma a cui...