Comuni, pochi incassi dalla lotta all’evasione

Oltre novanta miliardi evasi in un anno e poco recuperato dai Comuni. A parte esempi più virtuosi al Nord, con Milano in testa alla classifica seguita da Genova, molte delle grandi città incassano risorse esigue. Fino al flop del Sud. Così se il capoluogo lombardo è al top con 398mila euro di contributi per il contrasto all’evasione fiscale ricevuti nel 2024, a Napoli vanno solo 773 euro, a Palermo 1.373 euro mentre Roma tocca 3.570 euro. Ma c’è anche chi sta a mani vuote, come Catania e Cagliari...

