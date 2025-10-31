Comuni, quattro leve per migliorare gestione e servizi
L’ottavo Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni, presentato in anteprima al Festival della Statistica a Treviso il 16 ottobre, analizza il percorso degli enti nel tunnel dell’austerità. Un cammino accidentato. Resta gigantesca, anche per gli enti locali, la questione del riequilibrio strutturale per garantire il rispetto del patto costituzionale, che implica la fruizione omogenea (perlomeno tendenziale) dei diritti sociali fondamentali. Se, come ha ribadito anche la Corte costituzionale, il nucleo incomprimibile...