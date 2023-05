Comuni, stop della Consulta ai vincoli sui fondi al welfare di Gianni Trovati

Link utili Corte costituzionale, sentenza n. 71/2023 Corte Costituzionale

Il mancato rispetto dei Lep deve portare a commissari non al taglio delle risorse









Negli ultimi anni il fondo di solidarietà comunale, cioè il cuore dei conti dei sindaci, è stato arricchito da quote crescenti e vincolate allo sviluppo dei «livelli essenziali delle prestazioni» in settori cruciali del welfare locale come gli asili nido, il trasporto scolastico degli alunni disabili e l’assistenza sociale. In pratica, i Comuni ricevono questi fondi ma, se non raggiungono i livelli di servizio fissati per i diversi anni, li devono restituire, o meglio se li vedono tagliare dal loro...