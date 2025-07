Con il Dl Infrastrutture nuova mini-riforma degli appalti

Il Senato approva con 104 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione. E il decreto Infrastrutture si prepara a diventare legge: sarà pubblicato nella sua versione definitiva in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 20 luglio. Al suo interno, tra le molte modifiche portate in sede di conversione, che comprendono le norme che riammettono i diesel euro 5 nelle regioni del Nord e alcuni interventi sul Ponte sullo Stretto, è contenuta una nuova mini-riforma in tema di appalti.

La Camera ha, infatti, ...