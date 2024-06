Pubblico impiego, con figli piccoli trasferimento anche vicino alla residenza

Il dipendente di una pubblica amministrazione, che ha un figlio di età non superiore a tre anni, può chiedere di essere assegnato temporaneamente anche a una sede di servizio nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare ed è domiciliato il minore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 99/2024, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/2001 in quanto attualmente consente solo il trasferimento temporaneo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi