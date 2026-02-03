Con le gare digitali basta esclusioni per la mancata sottoscrizione dell’offerta
Tar Sicilia: l’accesso alla procedura con Spid e Cie garantisce la possibilità di individuare senza dubbio gli autori della proposta
La digitalizzazione dei contratti pubblici impone che lo svolgimento della procedura di gara avvenga tramite piattaforma telematica alla quale gli operatori economici accedono tramite autenticazione, con Spid e Cie: ciò consente di assicurare indubbiamente l’imputabilità della documentazione ai soggetti responsabili dell’offerta stessa. Pertanto, in una procedura telematica, strutturata in modo da consentire di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, la mancata sottoscrizione può ritenersi...