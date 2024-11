Con tetti a spesa e turn over Comuni a rischio paralisi

L’articolo «Nodo spesa corrente nei Comuni, dai contratti costi per 1,5 miliardi» pubblicato sul Sole 24 Ore del 4 novembre scorso ha il pregio di mettere in evidenza un problema che ormai da più anni denunciamo. Infatti, fin dall’adozione nel 2019 del nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali, un sistema che associa la spesa complessiva del personale al livello di entrate correnti degli enti, abbiamo evidenziato come la mancata esclusione degli incrementi di spesa derivanti dai rinnovi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi