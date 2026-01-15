Concessioni, indicazione dei costi della manodopera solo se prevista dal bando
Secondo l’Anac l’obbligo di indicare l’importo legato al personale riguarda solo gli appalti e non può essere automaticamente trasposto ai partenariati
L’Autorità Anticorruzione, con il parere di precontenzioso n. 522 del 22 dicembre 2025, depositato il 5 gennaio 2026, ha ritenuto che nelle procedure di affidamento aventi ad oggetto concessioni di servizi, l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, previsto dall’art. 108, comma 9, del Dlgs n. 36 del 2023 per gli appalti, non trova applicazione automatica, in difetto di un espresso richiamo nella lex specialis di gara, atteso che la disciplina...
Correlati
Altri provvedimenti