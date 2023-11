Concorrenza, riforma gonfiata con le misure già approvate al Senato di Carmine Fotina

Meccanismo concordato per non decurtare ulteriormente la quinta rata









Concorrenza e incentivi aiuteranno l’Italia a centrare i nuovi obiettivi del Pnrr. Ma, a ben guardare, non sarà uno sforzo impossibile, tutt’altro: si tratta in buona parte di interventi già belli e definiti, approvati da uno o entrambi i rami del Parlamento. Governo e Commissione Ue sembrano aver concordato di inserire queste misure nella lista delle nuove riforme o dei miglioramenti di quelle già previste allo scopo di non fare sgonfiare ulteriormente l’entità della quinta rata, legata appunto ...