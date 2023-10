Concorsi, annotare un numero di cellulare in minuta costa l’esclusione di Pietro Alessio Palumbo

Uno dei fogli della “brutta” riportava le generalità di una collega della quale per motivi personali il candidato aveva annotato il numero

La regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte deriva dai principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa: la Pa deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni garantendo l’assoluta par condicio fra i candidati.

Ma l’annotazione di un asterisco, la numerazione delle pagine, la suddivisione in paragrafi titolati, sebbene in astratto rivelatori dell’identità dell’autore, rientrano in una nozione di normalità plausibile, poiché per loro attitudine suscettibili di essere ripetuti da più candidati.

Diversamente annotare le proprie generalità sulla prova di concorso determina l’esclusione del candidato.

Ma cosa succede se uno dei fogli della ‘brutta’ riporta non le generalità del concorrente ma quelle di una collega della quale per motivi personali aveva annotato il numero di cellulare?

A questa domanda ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8572/2023. Secondo il massimo giudice amministrativo non rileva la circostanza che il nome, il cognome e il numero il telefono annotati non siano riferibili - direttamente – al concorrente ma ad altro concorsista, né il fatto che siano stati apposti soltanto sul foglio di minuta dell’elaborato: si tratta, comunque, di documento consegnato alla Commissione e dunque nella disponibilità della stessa, con conseguente illegittima identificabilità di prova e concorrente.

Nel ricorso il candidato espulso evidenziava che il supposto segno di riconoscimento era stato rinvenuto esclusivamente in uno dei fogli inseriti nella busta del secondo elaborato e più nello specifico sulla “brutta copia” dello stesso, che la Commissione di norma esamina solo nell’eventualità in cui sia necessario integrare la versione definitiva. Sicché era irrealistico immaginare che avesse agito al fine di rendersi riconoscibile alla Commissione; dovendosi il suo comportamento imputare al massimo a una mera disattenzione da stanchezza.

Secondo il Consiglio di Stato è vero che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tassativo e assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta sussista anche solo l’ipotetica possibilità di un riconoscimento; parimenti non può ritenersi che il segno sia idoneo a rendere incontrovertibilmente riconoscibile l’elaborato concorsuale qualora si sostanzi in un palese errore materiale, come nel caso di cancellature o di apposizione di note sull’elaborato al fine di correggere o di integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto. Tuttavia l’annotazione delle generalità e dell’utenza telefonica di una terza persona su uno dei fogli sottoposti all’attenzione della Commissione esaminatrice non rientra nel novero di quei segni che sono suscettibili di essere ripetuti da altri candidati e non integra un errore materiale emendabile, dando invece luogo ad un segno estraneo - ed abnorme - rispetto al contenuto ordinario di un elaborato concorsuale.