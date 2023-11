Concorsi, il bando non può prevedere la domanda online da confermare con successivo invio cartaceo di Pietro Alessio Palumbo

La Pa non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Su queste basi secondo il Tar Liguria (sentenza n. 885/2023) è illegittima la clausola del bando di concorso che prevede di compilare la relativa domanda on-line subordinando comunque la partecipazione del candidato alla successiva trasmissione cartacea della stessa.

Nella vicenda il ricorrente si era visto escludere dalla procedura concorsuale per non aver...