Concorsi, la domanda con firma scannerizzata non è valida anche se inviata con e-mail istituzionale
La sottoscrizione è un passaggio formale essenziale che garantisce autenticità, imputabilità e immodificabilità del documento
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 17/2026) ha chiarito che l’immagine scannerizzata di una firma autografa “incollata” su una domanda di concorso non equivale a una vera sottoscrizione e rende l’istanza inammissibile, senza alcuna possibilità di rimediare. E a nulla vale persino che si tratti di un concorso interno con l’utilizzo della mail istituzionale del dipendente. La decisione nasce da una anomalia che, a prima vista, potrebbe sembrare quasi superabile: una domanda inviata via e-mail istituzionale...