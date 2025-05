Concorsi di progettazione: focus sulla fattibilità economica

Riprendono quota i concorsi di progettazione, ma perché facciano la differenza serve investirci e capirne il valore, non solo tra gli addetti ai lavori. «Serve una norma nazionale che li preveda, che obblighi a scegliere questo strumento per grandi interventi di rigenerazione. È necessario per alzare la qualità della progettazione, anche da parte di investitori e fondi immobiliari» ha detto l’onorevole Luciano Ciocchetti, intervenendo nel dibattito sulla Rigenerazione urbana promosso a Montecitorio...

