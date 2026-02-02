Concorsi, le rettifiche degli ammessi vanno notificate direttamente agli interessati

Il Tar Lazio (sentenza n. 23358/2025) ha espresso un principio chiaro e inequivocabile: quando un concorrente viene escluso da un concorso ma poi successivamente emerge un errore imputabile solo all’amministrazione, quest’ultima ha l’obbligo di notificare individualmente la rettifica. Non è una formalità burocratica: la sentenza sottolinea che il diritto di partecipare non può essere sacrificato in favore di una generica comunicazione sul portale web.

Il Tar romano evidenzia che la pubblicazione di...