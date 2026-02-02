Concorsi, le rettifiche degli ammessi vanno notificate direttamente agli interessati
La sentenza sottolinea che il diritto di partecipare non può essere sacrificato in favore di una generica comunicazione sul portale web
Il Tar Lazio (sentenza n. 23358/2025) ha espresso un principio chiaro e inequivocabile: quando un concorrente viene escluso da un concorso ma poi successivamente emerge un errore imputabile solo all’amministrazione, quest’ultima ha l’obbligo di notificare individualmente la rettifica. Non è una formalità burocratica: la sentenza sottolinea che il diritto di partecipare non può essere sacrificato in favore di una generica comunicazione sul portale web.
Il Tar romano evidenzia che la pubblicazione di...