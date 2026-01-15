Concorsi, la riserva vale anche senza la spunta in domanda

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8336/2025) ha chiarito che il titolo di riserva del posto per i candidati già dipendenti della Pa che ha bandito il concorso può essere speso anche se non è stato dichiarato nella domanda: ciò perché i titoli di riserva non sono oggetto di esame da parte della Commissione ma vengono in considerazione solo al momento della redazione della graduatoria di merito. Un’importante apertura che ridefinisce i confini dell’autoresponsabilità nei concorsi pubblici e che permetterà...

