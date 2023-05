Concorsi, il test selettivo non deve essere una lotteria di Pietro Alessio Palumbo

Non è irragionevole la scelta di attribuire una minore penalizzazione alla risposta omessa rispetto a quella sbagliata









Le prove d'esame mirano a testare il grado di preparazione dei candidati sulle materie d'esame così da consentire all'Amministrazione di scegliere i migliori, futuri, funzionari. Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 2741/2023) non è quindi irragionevole la scelta di attribuire una minore penalizzazione alla risposta omessa rispetto a quella sbagliata: è sostanzialmente un modo per dissuadere i candidati dal tentare la sorte, come a una lotteria, nel rispondere alle domande; e quindi per cercare...