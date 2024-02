Concorsi, vietato concentrare tutte prove in poche ore

Secondo il Tar Campania (sentenza n. 74 del 2024) è illegittimo perché troppo gravoso e con possibile rischio di alterare le reali capacità del candidato, il concorso per vigile urbano che preveda nella stessa mattinata e per di più in luoghi diversi della città, l’espletamento di tutte le prove selettive (nella vicenda alle ore 8 le prove fisiche, alle ore 10 quelle scritte, alle ore 12.30 le prove orali).

Nella vicenda il ricorrente, già dipendente del Comune, aveva impugnato la convocazione alle...