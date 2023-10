Concorsi, il vincitore assente il giorno della prima firma perde il posto di Pietro Alessio Palumbo

La decadenza dalla nomina dell’impiegato che non assuma servizio entro il termine stabilito può essere disposta solo in assenza di un giustificato motivo oggettivo









Secondo il Tar del Lazio (sentenza n. 15271/2023) nel pubblico impiego la decadenza dalla nomina dell’impiegato che non assuma servizio entro il termine stabilito può essere disposta solo in assenza di un giustificato motivo oggettivo. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporto di ruolo o non di ruolo, a carattere definitivo o provvisorio, a tempo indeterminato o a termine. E per giustificato motivo deve intendersi un ostacolo obiettivo, ossia non imputabile all’interessato, che concretamente impedisca di presentarsi, ora e luogo, nell’ufficio di prima destinazione.

Nel caso sottoposto al suo esame, il giudice amministrativo capitolino ha ritenuto che l’impedimento che avrebbe ostacolato l’assunzione in servizio della ricorrente da parte dell’amministrazione dopo il tempo trascorso dalla comunicazione finalizzata all’assunzione, non era di natura oggettiva: al fine di dimostrare la reale intenzione di assumere servizio presso il nuovo datore di lavoro l’aspirante impiegata ben avrebbe avuto la possibilità di attivare il procedimento volto alle dimissioni dal suo impiego presso altro ente pubblico di cui già era dipendente; procedimento che nella vicenda non risultava neppure avviato.

In base alle disposizioni sul pubblico impiego la decadenza del neo nominato da concorso - il quale non assuma servizio entro il termine stabilito nell’atto di nomina o nel successivo provvedimento dell’amministrazione - può legittimamente essere pronunciato solo in mancanza di un ragionevole impedimento. Giustificazione che, per evitare le conseguenze di legge, è però in carico all’interessato stesso segnalare; e motivatamente e per tempo. Nella nota inviata dalla ricorrente all’amministrazione - il giorno stesso in cui la stessa avrebbe dovuto prendere servizio - l’interessata si era limitata ad affermare che il termine indicato per la sua convocazione era inconciliabile con i suoi attuali impegni lavorativi e familiari. Motivi che secondo il Tar romano, del tutto correttamente, nel provvedimento di decadenza, l’amministrazione aveva ritenuto non costituire causa di forza maggiore. Infatti – ha evidenziato il giudice - la decadenza è a buon diritto pronunciata ove i motivi addotti dall’aspirante dipendente non siano concretamente idonei a giustificare la sua assenza alla firma della presa di servizio. Il concorso al quale la ricorrente aveva partecipato era stato indetto per esigenze incompatibili con ulteriori proroghe dell’assunzione salvo che fossero eccezionalmente giustificate: come gli altri vincitori del concorso anche la ricorrente prima dell’effettiva immissione in ruolo avrebbe dovuto frequentare un apposito corso di formazione; già precedentemente programmato; che per motivi di economicità e di contenimento della spesa non sarebbe stato possibile rinviare ulteriormente. In definitiva, in circostanze come quelle in vicenda una mal motivata richiesta di proroga dell’assunzione in servizio non impedisce gli effetti della decadenza dal nuovo impiego.